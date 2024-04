Juve, Conterio: “Il Bologna pensa a Italiano per il dopo Thiago Motta”

Dagli studi di Rai Sport, Marco Conterio ha parlato del valzer delle panchine in Serie che potrebbe riguardare anche la Juventus e il Bologna. Ecco le sue parole: "Gasperini meriterebbe di fare quello step in avanti, con tutto il rispetto per l'Atalanta che è una grandissima piazza, e il Napoli ha vinto da poco lo Scudetto. La sensazione è che Gasperini alla fine rinnovi con l'Atalanta. E che la lotta per la panchina azzurra sia ristretta a due nomi: Pioli e Conte, ma Conte costa tanti soldi a livello di acquisti. Per quanto riguarda Italiano, segnalo che c'è il Bologna, perché i felsinei dovrebbero perdere Thiago Motta. E' un bel valzer, sono tutti al ballo".