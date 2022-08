Juve, confermata per un’altra stagione la partnership con Bidget

Con un comunicato ufficiale la Juve ha confermato la partnership con Bitget, sponsor della manica sinistra sulla casacca bianconera

redazionejuvenews

La Serie A 2022/23 è iniziata nel migliore dei modi in casa Juve, con una vittoria netta per 3 a 0 contro il Sassuolo. Una prestazione più che positiva, che può far contento Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora, però, non è soltanto la prima squadra, ma anche molto di più. E' una società a tutti gli effetti, che deve pensare ai bilanci e all'ingrandimento del proprio brand. Per questo le partnership sono una parte fondamentale del lavoro della dirigenza bianconera, compresa quella con Bitget, sponsor sulla manica sinistra della casacca della Juventus. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha annunciato il rinnovo della partnership. Ecco il comunicato ufficiale:

"La Juve ha appena iniziato il cammino in una nuova stagione e, come nella scorsa, i bianconeri lo percorrono insieme a Bitget. Un anno fa Bitget diventava il primo Sleeve Partner della storia bianconera, e la collaborazione si rinnova oggi, ispirata come sempre dalla ricerca dell’eccellenza, con la presenza di Bitget sulla manica sinistra della maglia della Juventus. Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus, commenta: «La nostra partnership con Bitget è stata senza dubbio un successo. Bitget conferma il suo impegno ad essere accanto alla squadra, proprio sulla manica sinistra, vicino al cuore dei giocatori e dei tifosi. Siamo emozionati per questa collaborazione che continua, insieme ad un partner innovativo, che ci accompagnerà ancora una volta partita dopo partita».

Il Managing Director di Bitget, Gracy Chen: «Siamo onorati di essere Official Sleeve Partner di Juventus per la seconda stagione. Il percorso dello scorso anno è stato bello e gratificante, e ha permesso a Bitget di entrare nel mondo dello sport. Apprezziamo molto la reputazione e la grande popolarità della Juventus e siamo convinti che queste qualità continueranno ad aiutare Bitget a raggiungere audience sempre più grandi, per condividere nel mondo la nostra visione»". (juventus.com)