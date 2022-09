Condò premia la Juve: “Il match contro il PSG lascia una sensazione di fiducia”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Condò ha analizzato la sconfitta in Champions League della Juve contro il PSG

redazionejuvenews

La Juve inizia con il piede sbagliato la Champions League 2022/23, perdendo 2-1 in casa del PSG. Per quanto il risultato possa essere negativo, Massimiliano Allegri ha sicuramente diverse notizie per cui sorridere. I pronostici, infatti, davano la squadra francese come netta vincitrice ma la realtà dei fatti racconta come i bianconeri siano andati più volte vicini al pareggio. Se la Vecchia Signora avesse giocato il primo tempo come ha giocato il secondo, il risultato sarebbe stato ben diverso.

Al termine della partita dagli studi di Sky Sport il giornalista Condò ha commentato: "Il 2-1 del PSG contro la Juventus? Lionel Messi non si è mai visto. Grande, invece, la prova di Kylian Mbappè: l'ha decisa da solo. La squadra di Massimiliano Allegri ha preso due schiaffoni in venti minuti, eppure ha dimostrato di sapersi rialzare ed ha giocato un secondo tempo alla pari. Questo match non fa 'scopa', ma lascia una sensazione di fiducia. Allegri deve risolvere alcune cose, ma l'impressione è che abbia bisogno di trovarsi di fronte avversari molto forti per rispondere in un certo modo. C'è un confronto molto semplice da fare: l'anno scorso, contro la più forte del girone, il Chelsea, la Juve prese quattro gol e non toccò mai palla. Col PSG, che è più forte del Chelsea, ha giocato molto meglio".

Dopo la brutta prestazione contro la Fiorentina, quella contro il PSG potrebbe essere stata la partita della svolta. La Juve, al di là del risultato, ha dimostrato di essere una squadra di livello, in grado di giocarsela anche contro i migliori al mondo. Ora l'obiettivo sarà tornare a vincere e proverà a farlo già domenica, contro la Salernitana. La formazione granata è in un ottimo momento di forma ma è sicuramente un'avversaria abbordabile per la squadra di Massimiliano Allegri. Riusciranno a portare a casa i tre punti?