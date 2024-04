Juve, Condò: “Giuntoli avrebbe mandato via Allegri a inizio stagione”

Dagli studi di Sky Sport, Paalo Condò ha parlato del direttore della Juventus, Cristiano Giuntoli, e dell'allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri. Per il giornalista, se avesse potuto il dirigente avrebbe compiuto scelte diverse per la guida tecnica della Juve. Ecco le sue parole: "Allegri via con l'arrivo di Giuntoli? Si io la penso così. Naturalmente se Allegri avesse vinto lo Scudetto o avesse lottato fino in fondo per vincere lo scudetto probabilmente le valutazioni di Giuntoli sarebbero state differenti ma così non è successo e quella che era un'idea della dirigenza e di Giuntoli all'inizio della stagione via via è diventato un progetto. Giuntoli è arrivato già negativo pronto però eventualmente a farsi convincere".