Juve, Condò: “Convinto che il gol di Kean fosse da annullare ma poi…”

Ospite a Sky Sport, Paolo Condò è ritornato sulla partita tra Juventus ed Hellas Verona . Ecco le sue parole: ''La Juventus può sognare e ha vinto una partita alla vecchia maniera. Fedele al suo motto fino alla fine ed è una vittoria assolutamente meritata. E' arrivata perché non si è arresa a quello che sembrava un destino che finisse 0-0 con i due gol annullati a Kean .Io ero convinto che fosse giusto non annullare il gol di Kean , quando poi ho visto le immagini di Faraoni l'ultimo dubbio mi è sparito".

Il giornalista ha proseguito: "Dopo tutte le peripezie dell'anno scorso sul quale Allegri ha giocato moltissimo nella costruzione di un'identità del soli contro tutti e in un'altra situazione qualcuno potrebbe essere senza energie, sfiduciato dopo quello che è successo, manchi di lucidità ma la Juventus è riuscita ad ottenere un risultato con un blocco unico che merita di essere arricchito però certamente mi impressiona vedere che questa squadra abbia fatto 7 punti in più dell'anno scorso che aveva Di Maria anche se quello pre Mondiale non era stato gran cosa ma sette punti sono tanti.Il quartetto offensivo della Juventus però è a livello top".