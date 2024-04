Juve, le ultime novità sulle condizioni di Milik e Szczesny

Dopo il pareggio per 0-0 nel derby della Mole contro il Torino la Juve si prepara a sfidare il Cagliari, match in programma per venerdì 19 aprile alle 20:45. I bianconeri vorranno tornare subito a vincere ma si troveranno di fronte una squadra in piena lotta salvezza: portare a casa i tre punti non sarà facile. Ma contro la squadra di Ranieri ci saranno Milik e Szczesny? Nel corso dell'allenamento odierno l'attaccante polacco ha lavorato in parte con i compagni e il suo ritorno in campo si avvicina quindi sempre di più. Soltanto riposo, invece, per Szczesny, che nel finale di partita del derby ha subito una frattura del setto nasale.