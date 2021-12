Juve, le condizioni degli infortunati: chi recupera in vista del Cagliari?

Chi recupera e chi no in vista del match tra Juventus e Cagliari? L'allenatore bianconero ha aggiornato sulle condizioni dei suoi uomini

redazionejuvenews

Dopo la bella vittoria contro il Bologna la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare il Cagliari. Per i bianconeri si prospetta una partita più abbordabile, contro una squadra in piena difficoltà. All'ultima giornata, infatti, i rossoblù sono stato sconfitti 4 a 0 dall'Udinese, facendo aumentare a dismisura le tensioni all'interno del club e dello spogliatoio. Riusciranno i bianconeri a portare a casa altre preziosi punti? La Juventus al momento è infatti a soli sei punti di distanza dall'Atalanta quarta in classifica e una vittoria potrebbe mettere pressione sulle dirette avversarie. Ma se il Cagliari è in evidente difficoltà, anche i bianconeri sono alle prese con diversi problemi e infortuni.

Oggi in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha aggiornato sulle condizioni della rosa bianconera: "Domani saranno a disposizione gli stessi di Bologna. Stiamo bene fisicamente, la vittoria di sabato ci ha dato uno spirito diverso. Per Dybala non ha senso prendersi dei rischi. Tornerà il 30 dicembre con la squadra così come Danilo, Chiesa e Chiellini, da capire Ramsey che in questo momento è ancora fuori". Ancora tanti assenti in casa Juventus, che preferisce adottare la via più cauta per non rischiare ricadute.

A gennaio infatti i bianconeri avranno molti impegni a cui pensare e Massimiliano Allegri avrà sicuramente bisogno di tutte le forze a disposizione. "Cerchiamo di vincere domani per preparaci al meglio per gennaio e febbraio - ha detto il tecnico bianconero. Poi a fine febbraio potremo dire se saremo ancora in corsa per i primi quattro posti, ma in questi due mesi avremo molto da fare e ci giocheremo la stagione, anche se domani si getteranno le basi per quei mesi. La vittoria di Bologna ci ha spronato, e anche domani dovremo continuare a migliorare per non vanificare quanto fatto contro i rossoblu". Riusciranno i bianconeri a terminare il 2021 con una vittoria?