Juve, con la Samp possibilità per Perin titolare

Il secondo di Szczesny scalpita

redazionejuvenews

La Juventus ieri sera ha vinto la prima partita del campionato contro lo Spezia: un match rocambolesco, che ha visto i bianconeri andare in vantaggio con Kean e farsi riprendere successivamente dallo Spezia, andato in vantaggio per 2-1 all'inizio del secondo tempo. I lampi di Chiesa e De Ligt nell'ultima parte di gara hanno raddrizzato una paratia che i bianconeri dovevano vincere a tutti i costi, e che hanno acciuffato per i capelli con carattere e con voglia. Emblematico che a segnare siano stati tre giovani, dai quali Allegri aspettava risposte dopo i rimproveri dei giorni precedenti, quando il tecnico ha parlato di come pretendesse di più anche da chi entra dalla panchina a partita in corso.

Ieri la Juventus ha mostrato questa unità di intenti, e i calciatori sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali, che fanno morale in vista del proseguo del campionato. Tra tre giorni infatti all'Allianz Stadium arriverà la Sampdoria, con i bianconeri che sono alla ricerca della prima vittoria casalinga stagionale. I tre punti contro i blucerchiati saranno necessari per prepararsi al meglio alla Champions League, che mercoledì vedrà il Chelsea arrivare a Torino per una sfida al vertice del gruppo: vincere sarà importante per mettersi dietro la squadra Campione d'Europa e per mettere le basi per passare il girone da prima della classe.

Domenica contro la Sampdoria di D'Aversa Massimiliano Allegri dovrebbe effettuare alcuni cambi, proprio in vista del match di Champions League: uno di quelli probabili dovrebbe essere l'avvicendamento in porta tra Szczesny e Perin. Il portiere polacco, dopo un inizio che è costato ai bianconeri la partita contro l'Udinese e quella con il Napoli, rispettivamente pareggiata e persa per sui errori, ha ripreso fiducia e sicurezza tra i pali, sfoggiando buone prestazioni contro il Milan domenica e ieri sera. Ora Szczesny dovrebbe avere un turno di riposo per prepararsi al meglio alla sfida ai Blues, con Perin che scalpita ed è pronto a scendere in campo in quello che per lui è come un derby, visti i tanti anni passati con la maglia del Genoa.