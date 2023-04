Juve, buon compleanno Matias! Soulè compie 20 anni

Giornata speciale in casa Juve, che oggi festeggia il compleanno di Matias Soulè. L'attaccante argentino ha ormai salutato i compagni della Next Gen, entrando in pianta stabile nella prima squadra di Allegri. Velocità di pensiero, colpi di classe e tanta qualità: queste le doti che hanno convinto Max a puntare su di lui. Per questo il classe 2003 si prepara ad allenarsi in vista dell'importante match di Serie A contro il Sassuolo: chissà che non possa festeggiare il compleanno con una bella vittoria.