Juve, tanti auguri Cavallo Pazzo! Rabiot compie oggi 29 anni

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha festeggiato il compleanno di Rabiot . Ecco il comunicato: " Classe 1995 , riferimento a centrocampo, uno dei titolari inamovibili di queste ultime stagioni in bianconero: Adrien Rabiot è diventato un trascinatore e un leader all’interno di un gruppo giovane, che vede in lui uno dei giocatori più esperti. Arrivato alla Juventus dopo 7 anni al PSG dopo una lunga trafila nelle giovanili di numerose squadre francesi (e un’esperienza in Inghilterra, al Manchester City), la carriera di Rabiot si sviluppa, dalla stagione 2012-2013, al Paris Saint-Germain, fatta eccezione per un periodo di prestito al Tolosa datato 2013.

Dal 2019 arriva invece alla Juventus - protagonista in queste cinque stagioni con la nostra squadra e in grado di esprimere al meglio la sua piena maturità calcistica in mezzo al campo. Un centrocampista che ha dimostrato più volte di saper trovare la via del gol, di essere decisivo con assist e giocate che saranno fondamentali anche in questo finale di stagione. E noi, nel giorno del suo ventinovesimo compleanno, gli facciamo sentire tutto il nostro affetto. Tanti auguri, Cavallo Pazzo!".