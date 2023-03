La Juve festeggia Pogba: “Vogliamo ricordargli quanto è importante per noi”

Giornata di festa in casa Juve: oggi è il compleanno di Paul Pogba. Ecco il messaggio del club bianconero per il centrocampista francese: "Sono 30 le candeline che Paul Pogba spegne oggi. Lui, come tutti noi, avrebbe preferito festeggiare partendo per Friburgo, dove la Juve domani si gioca il passaggio ai quarti di finale di Europa League, ma purtroppo non è possibile. In questa giornata vogliamo allora semplicemente abbracciare Paul, ricordargli quanto è importante per noi, e dirgli che sappiamo che il regalo più bello sarà il suo ritorno in campo".