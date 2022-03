Juve, tanti auguri Pinso! Oggi Pinsoglio compie 32 anni

Un semplice terzo portiere destinato a fare panchina? No, Carlo Pinsoglio in casa Juve è molto di più. Oggi Pinso compie 32 anni: auguri!

redazionejuvenews

Giornata speciale in casa Juventus, che oggi festeggia il compleanno di Carlo Pinsoglio: "Guardatela bene questa foto: c'è tutto il carisma, la grinta e l'importanza di Carlo Pinsoglio, il portiere bianconero che compie oggi 32 anni. Una presenza fondamentale per il gruppo, ogni giorno. In spogliatoio, in allenamento, sempre: Pinso, moncalierese classe 1990, è juventino da una vita, avendo iniziato la carriera nel settore giovanile bianconero ed essendo tornato, nel 2017, a indossare la nostra maglia. Ovviamente, oggi, speriamo che il regalo più bello per Carlo arrivi dal campo, contro il Villareal. Ma intanto, siamo tutti qui ad augurargli buon compleanno!". (juventus.com)

Molti penseranno a Pinsoglio come ad un semplice terzo portiere, un giocatore che negli ultimi anni ha collezionato più cartellini rossi che panchine. La realtà dei fatti, però, è ben diversa. Pinsoglio, per gli amici Pinso è un membro fondamentale all'interno dello spogliatoio bianconero. Lo si è potuto vedere nella serie tv in onda su Amazon Prime Video "All or Nothing: Juventus": un motivatore nato, in grado di caricare la squadra nel momento del bisogno. Non a caso era il migliore amico di Cristiano Ronaldo...

Lui insieme a Perin e Szczesny formano il trio di portieri bianconero: titolare, riserva e jolly. Forse non giocherà molto, ma non per questo è meno importante. Discorso simile per Perin, che ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. Ovviamente, però, è Szczesny la vera stella tra i pali bianconeri. Il polacco dopo il rigore parato a Candreva nel match contro la Sampdoria è arrivato a quota tre rigori parati consecutivi. In stagione ha il 75% di successo: un vero e proprio para rigori, tra i migliori della Serie A. Dopo il pessimo inizio di stagione Tek è tornato sui suoi livelli, fondamentale nella rincorsa Scudetto. Riuscirà a continuare così fino anche nelle ultime nove partite di campionato?