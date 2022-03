Juve, tanti auguri Luca! Pellegrini compie oggi 23 anni

Tanti auguri Pellegrini! Il terzino della Juve compie oggi 23 anni. Il club bianconero punterà a lungo su di lui?

redazionejuvenews

Giornata di festa in casa Juve, che oggi festeggia il compleanno di Luca Pellegrini. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero: "Compleanno con tre punti per Luca Pellegrini. Ieri il laterale bianconero, che compie 23 anni, ha giocato da titolare contro lo Spezia, nella gara vinta all'Allianz Stadium. E, come spesso sta facendo vedere in questa stagione, ha dato il suo importante contributo, in termini di impegno, qualità, corsa, lotta. Sono queste le principali caratteristiche di Luca, che giorno dopo giorno si sta ritagliando uno spazio sempre più importante con la maglia della Juve. E allora, sperando di passarne ancora tanti insieme, buon compleanno da tutti noi!".

Al netto della vittoria sofferta contro lo Spezia, la prestazione del terzino italiano non è stata entusiasmante. La Gazzetta dello Sport lo ha "premiato" come peggiore in campo, assegnandogli un bel 5 in pagella. "Non ha i tempi dell’esterno a cinque: poca spinta, tende ad adagiarsi da terzino, gli manca lo scatto per l’affondo. Però tanto impegno: Allegri può fargli fare il salto. Esce quando Verdi sale di tono", il commento della Rosea.

Con un Alex Sandro ormai scomparso e Pellegrini che non riesce a convincere fino in fondo, si rinnova il problema della Juventus sulle fasce. Per assurdo il miglior terzino sinistro bianconero della stagione è De Sciglio... che di fatto è destro. In estate la dirigenza bianconera dovrà investire sul mercato, alla ricerca di un giocatore giovane e di prospettiva. Uno dei nomi più papabili è Cambiaso, che in questa stagione al Genoa ha dimostrato ottime doti offensive, anche se la fase difensiva lascia a desiderare. Il classe 2000 potrebbe essere un prospetto interessante per i bianconeri, giovane, italiano e di prospettiva. Le richieste dei rossoblù non sono particolarmente alte, in linea con le disponibilità economiche della Juventus. Che sia lui il futuro della fascia sinistra bianconera? Per ora avanti con Pellegrini.