Juve, tanti auguri Wes! McKennie compie 24 anni, ma occhio a Miretti…

Giornata di festa in casa Juve: oggi è il compleanno di McKennie! Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha fatto gli auguri al centrocampista americano: "Oggi è il compleanno di Weston McKennie ! All'indomani del pareggio contro la Roma il centrocampista statunitense spegne 24 candeline : per lui è il terzo con la maglia bianconera, con cui, fin qui, ha collezionato 78 presenze e segnato 10 gol. Compleanno da festeggiare nel pieno di un avvio di stagione intenso, con la Juve che ha già disputato tre gare e si appresta a un'altra settimana ricca di impegni, con il turno infrasettimanale contro lo Spezia ad anticipare la trasferta di Firenze. Wes, come tutti i suoi compagni, è già pronto alle prossime sfide. Oggi, però, per lui è un giorno speciale da festeggiare. E noi gli facciamo i nostri migliori auguri! Happy birthday, Wes! ". (juventus.com)

Nel corso del match contro la Roma McKennie ha iniziato la partita in panchina, con Miretti in campo al suo posto. Se da una parte il giovane italiano ha fatto vedere lampi di grandissimo talento, dall'altra l'americano ha invece deluso. La Gazzetta dello Sport ha dato all'ex Schalke un 6 in pagella, dicendo: "Gli è stato preferito Miretti. Gli dà il cambio nel finale, senza avere l’occasione per fare cronaca. Anzi, come per Zakaria, la Signora riceve qualcosa in meno". Al contrario, 7 pieno per Miretti: "Personalità, sicurezza tecnica e sapienza tattica: qualità che raramente si abbinano alla gioventù. Trequartista defilato, costringe la difesa ad aprirsi. Gioca e ragiona in verticale".