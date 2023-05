Juve, tanti auguri Leonardo! Bonucci compie 36 anni

Nonostante il pareggio per 1-1 contro il Bologna, oggi in casa Juve è comunque una giornata di festa . Oggi infatti il capitano bianconero Leonardo Bonucci compie 36 anni . Sul proprio sito ufficiale la Vecchia Signora ha voluto fare gli auguri al difensore italiano con il seguente comunicato:

"Leonardo Bonucci compie oggi 36 anni. L'ennesimo compleanno in bianconero per Leo, un altro giorno da vivere insieme. Come spesso è accaduto in questi anni la festa si incastra nel mezzo di un finale di stagione con ancora obiettivi da inseguire. Sia a livello di squadra, ovviamente, con la semifinale di Europa League che si avvicina e la qualificazione alla prossima Champions League da conquistare, che a livello personale, con il traguardo delle 500 presenze in bianconero sempre più vicino. Con lui abbiamo vinto tantissimo insieme - otto scudetti, quattro Coppe Italia e cinque Supercoppe -, e dietro ogni vittoria, ogni stagione, ci sono momenti indimenticabili. Ricordi speciali condivisi, a cui speriamo di aggiungerne presto altri. Tanti auguri, capitano!".