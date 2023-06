La Juve fa gli auguri a Gatti: “Una favola che diventa realtà”

E poi la Juve: nell'estate 2022 Fede si aggrega alla rosa bianconera; il girone d’andata lo trascorre aspettando il momento giusto per mettersi in mostra, si conquista a suon di buone prestazioni la fiducia di Allegri, diventando titolare nella seconda parte di stagione. Chiude l’annata con 27 presenze, mettendo a referto 2 reti belle e pesanti in Europa League (contro Sporting Lisbona e Siviglia). La ciliegina sulla torta la piazza con le prime chiamate in Nazionale, dove conta già due apparizioni tra giugno e novembre 2022.