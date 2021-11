Festa in casa Juve: buon compleanno Paulo! La Joya compie 28 anni

Buon compleanno Paulo! Oggi la Joya compie 28 anni: ecco gli auguri della Juve pubblicati sul sito del club bianconero

redazionejuvenews

Giornata speciale in casa Juventus: oggi è il compleanno di Paulo Dybala! Ecco gli auguri del club bianconero: "Arrivato in bianconero ventunenne, oggi la Joya festeggia il suo ventottesimo compleanno, per la settima volta con i nostri colori. In questi giorni è lontano da Torino, ma lo è soltanto fisicamente; siamo sicuri che il nostro affetto e il nostro calore gli arriveranno dall'altra parte dell'Oceano, in una giornata così speciale. Paulo è emozione, quella pura e vera. È eleganza, in ogni singola giocata. È illuminazione, ispirazione. Paulo è l’immaginazione che diventa realtà. Ed è una realtà che racconta di una maglia addosso, come una seconda pelle, dal 2015. Feliz cumple, Joya!". (Juventus.com)

Sette anni in maglia bianconera, sette anni passati a far sognare i tifosi della Juventus in giro per il mondo. Paulo Dybala è talento puro, dribbling ubriacante e giocate di altissima classe. Certo, il fantasista argentino ha vissuto momenti di alti e bassi, ma arrivato a 28 anni sembra aver trovato la maturità necessaria per trascinare finalmente i bianconeri. Quest'anno più che mai la Juventus ha bisogno di lui: dopo un inizio di stagione deludente, la squadra di Massimiliano Allegri si affiderà al suo numero 10 per cercare una disperata rimonta.

Riuscirà La Joya a mettersi sulle spalle la squadra e portarla alla vittoria? Questa stagione in più di un'occasione ci è già riuscito, basti pensare al secondo match di Champions League contro lo Zenit. Per lui una prestazione da incorniciare, condita da una doppietta. Ora Dybala aspetta solo il tanto atteso rinnovo di contratto: Paulo vuole la Juventus e la Juventus vuole lui. Mancano da limare solo gli ultimi dettagli, ma ormai la fumata bianca sembra solo questione di tempo. Ora l'attaccante argentino, reduce da un lieve infortunio in nazionale, è pronto a scendere nuovamente in campo: di ritorno dalla pausa nazionali lo aspetta una settimana da incubo!