Juve, tanti auguri Federico! Bernardeschi compie oggi 28 anni

Giornata speciale per Bernardeschi, che compie oggi 28 anni. L'esterno della Juve sembra essere tornato ad alti livelli ma il suo futuro...

redazionejuvenews

Giornata di festa in casa Juventus, che oggi festeggia il compleanno di Federico Bernardeschi. Ecco il comunicato del club bianconero: "Spegne le candeline oggi Federico Bernardeschi. Per la precisione, 28. Un compleanno che arriva proprio mentre Fede sta procedendo nel suo recupero dall'infortunio, che lo ha tenuto lontano dai campi per qualche giorno. Aspettiamo dunque il suo rientro per vederlo di nuovo in campo, impegnato a continuare una stagione in cui sta dimostrando tutto il suo valore, tecnico e umano. Classe, intelligenza, spessore, stile: oppure, semplicemente, qualità. Buon compleanno, campione!". (Juventus.com)

Acquistato dalla Fiorentina come futuro dell'attacco bianconero, l'esterno italiano non è mai riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Dopo alcune stagioni decisamente sottotono, quest'anno sotto la guida di Massimiliano Allegriil classe 1994 sembra essere tornato sui livelli di un tempo. Il tecnico italiano ha infatti molta fiducia nelle sue capacità e stravede per lui. Giocatore duttile in grado di spaziare in tutto il fronte offensivo, in questa stagione Bernardeschi ha già collezionato 25 presenze, condite da 1 gol e 6 assist, tanto da essere premiato come il miglior giocatore bianconero del mese di dicembre. In questo momento l'ex Fiorentina è infortunato ma Allegri non vede l'ora di poterlo avere di nuovo a disposizione: servirà l'aiuto di tutti per concludere al meglio questa stagione.

Il futuro di Bernardeschi è però ancora tutto da scrivere: il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e per ora il rinnovo non sembra vicino. La dirigenza bianconera a gennaio ha bloccato ogni discorso sui rinnovi di contratto, in attesa di capire lo sviluppo del mercato. Dopo l'arrivo di Vlahovic e Zakaria ora la Juventus si rimetterà a trattare. L'arrivo del bomber serbo, però, ha cambiato le carte in tavola: impossibile pensare a rinnovi di contratto faraonici. Chi vorrà restare lo dovrà fare seguendo i paletti imposti dal club, altrimenti sarà addio.