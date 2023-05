Tanti auguri Enzo! La Juve festeggia i 22 anni di Barrenechea

Giornata di festa in casa Juve: oggi è il compleanno di Enzo Barrenechea. Il centrocampista argentino compie 22 anni

Giornata di festa in casa Juve: oggi è il compleanno di Enzo Barrenechea , che spegne 22 candeline . Il centrocampista argentino è approdato a Torino nel gennaio del 2020 e si è reso subito protagonista prima nell' Under19 e poi nella Next Gen .

Un percorso di maturazione importante che quest'anno ha permesso al classe 2001 di esordire anche in prima squadra . Sono ben tre infatti le partite che Barrenechea ha giocato da titolare nella formazione di Allegri .

Ora l'argentino è ai box per infortunio ma la speranza è quella di poterlo rivedere presto in campo. La Juve lo aspetta e oggi non può che fargli gli auguri.