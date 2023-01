Juve, buon compleanno a Marley Akè: l’ala spegne 22 candeline

Giorno di festa in casa Juventus . Infatti oggi è il compleanno di Marley Akè , centrocampista della prima squadra, protagonista anche dell'U23 di Massimo Brambilla . L'esterno, dopo qualche minuto ad inizio stagione, ha subito un grave infortunio, che lo ha tenuto fuori rosa per diversi mesi.

Ecco le parole dell'esterno sulla Juve in un'intervista di qualche mese fa: "Mi sono sentito subito bene. In campo mi sono sentito subito a mio agio ed è quella la cosa più importante. In campo mi diverto, mi piace quello che faccio Mi sento a mio agio quando gioco, fisicamente sto bene. Qui c’è una mentalità diverse, si gioca e ci si allena diversamente. Quando sono arrivato alla Juve dal Marsiglia era tutto diverso, inizialmente lavoravo con l’Under 19. Poi sono passato alla seconda squadra e dopo un anno ho firmato il primo contratto da professionista esordendo in prima squadra".

Ecco la nota della Vecchia Signora sul sito ufficiale: "Spegne 22 candeline oggi Marley Aké. E non c'è regalo migliore del suo ritorno in campo dopo l'infortunio di qualche mese fa. Marley ha recuperato ed è pronto a vivere una seconda parte di stagione a tutta velocità per mettersi alle spalle gli ultimi mesi, in cui ha lavorato proprio per questo momento. Un bel regalo di compleanno, dunque, e una splendida notizia per iniziare il 2023! Buon compleanno, Marley!".