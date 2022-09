News Juve – Cherubini pensa alla sorpresa: colpo da 20 milioni

Una società gloriosa come la Juventus non merita quanto si è visto in questi ultimi due anni, ma in particolare sono gli ultimi mesi della squadra ad aver fatto scattare l'allarme rosso. Siamo appena agli inizi della stagione e già si rischia di compromettere il resto dell'anno. Urge una reazione di carattere per riportare la situazione sui giusti binari.

Il mercato effettuato la scorsa estate non si sta dimostrando all'altezza delle aspettative. Per quanto la situazione finanziaria della Vecchia Signora non sia troppo florida, si sta comunque pensando di utilizzare la finestra invernale per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Di Maria non sta convincendo. Fra infortuni e squalifiche, non sta dando grande apporto alla causa. Cuadrado è in fase calante e Kostic pare essere un diesel. Insomma serve qualcosa di nuovo sulle fasce offensive. In queste ore la Juventus avrebbe mostrato interesse per un calciatore in grado di fornire grande imprevedibilità al proprio reparto avanzato<<<