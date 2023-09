Calciomercato Juve | Colpo a sorpresa: “Può arrivare a gennaio”

Non è stata estate di grandi colpi a effetto per la Juve , che si è limitata a un mercato con pochi acquisti e tante cessioni, all'insegna del risparmio. La squadra bianconera tra l'esclusione dalle coppe europee e i problemi finanziari sta infatti vivendo un momento delicato. Per questo la dirigenza ha deciso di puntare su Giuntoli , l'uomo chiamato a sistemare i conti bianconeri. Il nuovo Football Director ha quindi deciso di intraprendere una linea green e sostenibile , vendendo gran parte degli esuberi e abbassando notevolmente il monte ingaggi. Non per questo la Vecchia Signora starà ferma a guardare: a gennaio Giuntoli può chiudere un colpo.

Mercato Juventus: possibile affare a gennaio

Negli ultimi giorni di mercato la Juve era alla ricerca di un rinforzo in attacco e tra i vari nomi accostati ai bianconeri c'era anche quello di Suso. L'attaccante spagnolo del Siviglia sarebbe stata un'opzione low cost per potenziare la rosa a disposizione di Allegri ma alla fine il trasferimento non è avvenuta. In Spagna, però, El Nacional.cat ha riportato un'interessante indiscrezione. Pare infatti che il giocatore avesse spinto con forza per l'addio, certo di volersi trasferire a Torino. Per questo l'operazione potrebbe essere stato rimandata soltanto di pochi mesi, con la trattativa che potrebbe riaprirsi a gennaio. Per il momento niente di ufficiale ma la Juve seguirà con attenzione l'evolversi della situazione: a gennaio i bianconeri potrebbero affondare il colpo. Detto ciò, sempre parlando di Juventus, attenzione: Giuntoli avrebbe preso un'altra decisione molto pesante <<<