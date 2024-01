Da Bonaventura a Pereyra: la Juve prova il colpo last minute

Manca ormai pochissimo al termine del calciomercato e in casa Juve la dirigenza starebbe pensando a un ultimo colpo last minute. Giuntoli e Manna vorrebbero infatti regalare ad Allegri un centrocampista offensivo , ma solo se a costo zero .

Per questo si cercano nomi di esperienza che siano disposti a trasferirsi in prestito. I bianconeri hanno chiesto informazioni per Pereyra dell'Udinese ma le richieste del club friulano sono sembrate eccesive. No secco da parte della Fiorentina, invece, per Bonaventura. In questo caso a far sbloccare la situazione potrebbe esserci il giocatore stesso, da sempre tifoso della Juve. Molto probabilmente, però, la trattativa non andrà in porto.