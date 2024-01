Juve, Collovati: “Inconcepibile la scelta di lasciare Yildiz in panchina”

Furio Collovati ha commentato negativamente la scelta di Massimiliano Allegri di non impiegare Kenan Yildiz nella Juventus dal 1' minuto

Ospite alla DS, Furio Collovati avrebbe criticato la scelta del tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri , di non schierare Kenan Yildiz titolare contro l' Empoli . Una decisione rivelatasi, con il senno di poi, decisiva, considerando l'espulsione di Arkadius Milik dopo neppure 20' minuti di gioco. Ecco le sue parole:

"Io non ho capito la scelta di Allegri di lasciare in panchina Yildiz perché è un ragazzo di 18 anni e non hai le coppe, dove hai visto la stanchezza? È diventato un idolo dei tifosi, nelle ultime gare è sempre stato decisivo, perché lo lasci fuori? Queste sono le gare decisive e quelle che hanno insidie maggiori".