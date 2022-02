Juve, col Villarreal Allegri convoca il giovane Soulé

Visto l'infortunio di Dybala, per l'argentino classe 2003, in forza all'Under 23, ci sarà la gioia della prima convocazione in Champions.

redazionejuvenews

Questa stagione rimarrà sicuramente indelebile nei ricordi di Matias Soulé. Il giovane argentino quest'anno ha già avuto modo di assaggiare il campo con la prima squadra della Juventus, entrando in pieno recupero nelle sfide contro Salernitana e Venezia. Pochissimi minuti, ma che sono stati la conseguenza del rendimento sempre più convincente del ragazzo. In questa stagione la sua crescita sta prendendo forma dell'Under 23, dove ha già lasciato il segno. Soulé ha messo a referto 4 gol e 1 assist in 1600 minuti giocati tra campionato e Coppa Italia. Numeri di tutto rispetto per un classe 2003.

Molti suoi coetanei infatti giocano in Primavera, mentre lui sta facendo esperienza tra i professionisti in Serie C. Grazie a questa opportunità, il giocatore ha mostrato evidenti progressi. Ora infatti è più continuo all'interno dei 90 minuti, al contrario dei suoi esordi, dove si segnalava per grandi fiammate più estemporanee. Adesso invece riesce a conciliare le iniziative di qualità al sacrificio necessario alla squadra. E le convocazioni di Allegri sono il riconoscimento indiscutibile di questa crescita. Il tecnico toscano in più occasioni ha elogiato il lavoro di Zauli nella seconda squadra e di tutto il settore giovanile, per il livello di preparazione dei ragazzi. E il talento argentino ne è uno dei fiori all'occhiello, tanto da essersi guadagnato la chiamata della Nazionale Albiceleste.

E ora una nuova soddisfazione. Dopo essere stato inserito nella lista B per le competizioni europee, lui sperava in una convocazione. E il mister lo accontenterà. Visto l'infortunio di Paulo Dybala, secondo La Gazzetta dello Sport, l'allenatore juventino porterà Soulé nella trasferta col Villarreal. Con le sue caratteristiche tecniche infatti, può rappresentare un'alternativa intrigante nel tridente, se Allegri avesse bisogno di forze fresche nella ripresa. In campo internazionale il classe 2003 ha fatto bene con la squadra giovanile in Youth League, collezionando 2 gol e 1 assist. Ora lo attende la Champions dei grandi.