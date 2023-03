Juve, Codacons: “Campagna acquisti irregolare, faremo un’azione civile”

Restano al centro del dibattito le questioni legate al processo della Juventus . Questa mattina si è tenuta l' udienza preliminare dell' inchiesta Prisma relativa alla società bianconera e a 12 dirigenti coinvolti. Tuttavia, l'udienza è stata rimandata al 10 maggio, giorno in cui il Gup sarà chiamato ad esprimersi in merito alla competenza territoriale .

Nel frattempo il Codacons , attraverso le parole dell' avvocato Bruno Barbieri , ha chiarito la propria posizione. L'associazione per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha spiegato quelle che sono le proprie intenzioni. Come ha rivelato il legale ai microfoni de LaGazzettaDelloSport l'intenzione è compiere un'azione civile nei confronti di coloro i quali hanno investito per assistere a partite condizionate da una campagna acquisti irregolare dei bianconeri . Queste le dichiarazioni di Barbieri:

"Stiamo studiando le opportunità di fare un'azione civile e collettiva a favore di tutti quegli sportivi che hanno fatto degli investimenti sia su Sky che su altre piattaforme per vedere le partite, piuttosto che abbonamenti allo stadio. In quanto hanno assistito a delle partite che nel loro svolgimento non erano regolari. Perché non regolare è stata la campagna acquisti sulla base di bilanci non corretti. A quel punto si può ipotizzare un'azione civile e collettiva da parte di queste persone e noi come Codacons stiamo studiando di organizzarla".