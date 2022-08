Cobolli Gigli: “La Juve è in alto mare. Kean metterà mai la testa a posto?”

La Serie A è iniziata ed è già riservato diverse sorprese, a partire dalla classifica. Per la prima volta nella storia del campionato italiano, infatti, la prima giornata è terminata in pieno equilibrio: dieci squadre hanno vinto, dieci hanno perso, nessun pareggio. La Juve per fortuna è nella prima categoria. I bianconeri sono in testa al campionato per differenza reti grazie alla vittoria netta per 3 a 0 contro il Sassuolo. I bianconeri dopo una stagione difficile hanno iniziato con il piede giusto, anche grazie all'innesto di un giocatore di infinita qualità come Angel Di Maria, purtroppo infortunato. Ma i bianconeri non sono gli unici ad aver fatto una goleada. Insieme a loro c'è anche il Napoli, che ha battuto il Verona 5 a 2.