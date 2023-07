Juve, Cobolli Gigli duro: “Allegri? Vorrei vedere la mia squadra giocare bene”

Intervenuto su TMW Radio l'ex presidente della Juve Cobolli Gigli ha parlato della situazione in casa bianconera

Intervenuto su TMW Radio l'ex presidente della Juve Cobolli Gigli ha detto: "È chiaro che la Juventus si ritrova con una situazione economica in cui ha perso 350 milioni. Sarà un anno di ricostruzione, sperando di vedere una squadra che giochi meglio dello scorso anno quando Allegri per tutta una serie di motivi non è riuscito a esprimere un bel gioco".