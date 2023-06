Juve, Cobolli Gigli: “Agnelli e Nedved sono state scelte sbagliate del club”

Intervenuto nella trasmissione Cose di Calcio, in onda su Cusano Italia TV, l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato di diversi temi riguardanti i bianconeri. L'ex numero uno bianconero dal 2006 al 2009 ha esordito parlando di Andrea Agnelli. Ecco cosa ha detto: "Un errore della società è stato quello di scegliere come presidente Agnelli. Ha creato una sorta di tensione nella squadra. Per quanto concerne la Superlega, in futuro il progetto potrebbe avere validità. Ma su un piano che coinvolga le migliori squadre (non necessariamente le stesse) per poter offrire un calcio ancora più bello. Il problema è 'come' il progetto sia stato presentato dal presidente Agnelli, il quale ha commesso un errore". Le critiche di Cobolli Gigli non hanno risparmiato neppure Pavel Nedved, ex dirigente sportivo della Juventus. Sull'ex Pallone d'Oro ha detto: "Pavel è stato uno dei più grandi campioni del club. Ma nella funzione di vicepresidente non funzionava perché non possedeva la diplomazia necessaria per tale ruolo".