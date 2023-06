Juve, Ciotola: “Giuntoli? I veri protagonisti al Napoli sono stati altri”

Ciotola sulla realtà araba

Altro argomento di discussione della trasmissione è la crescita del calcio in Arabia Saudita. Ma soprattutto lo strapotere economico che starebbe condizionando il calciomercato. Realtà che recentemente ha toccato anche la Juventus, con il caso Allegri. Su questo, Ciotola ha detto: “Oggi i sauditi sono i padroni del calcio. Lo si è visto anche con il Mondiale organizzato in un Paese arabo. Ci sono risorse ingenti che consentono loro di effettuare determinate operazioni, come con Ronaldo e Benzema, anche se a fine carriera. Il Newcastle pare in procinto di chiudere una grande operazione con Tonali. E' evidente la differenza con un calcio in difficoltà come il nostro, come testimoniato dalle problematiche sui diritti televisivi. Il problema principale del nostro calcio, oltre il gap competitivo e finanziario con realtà come quelle arabe, è soprattutto relativo ai guadagni sui diritti televisivi. Basti pensare che nel nostro campionato si percepisce meno di una squadra inglese che retrocede in Champioship. La situazione del calcio italiano, ormai, è questa, e ciò non consente di resistere alle grandi offerte estere”.