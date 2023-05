Juve, Cifra monstre per una stella del Real: i bianconeri ci riprovano

Tuttavia i dirigenti del Real -il cui Cda è guidato da Florentino Perez - avrebbero risposto con un secco 'no'. L'austriaco è di fatto uno dei migliori difensori d'Europa e sta vivendo un momento d'oro con la maglia dei Blancos all'alba dei trent'anni. La Juve sarebbe disposta a pagare una cifra simile ai 45 milioni di euro per portarlo in bianconero. Ma nonostante l'offerta da capogiro il club spagnolo rispedisce al mittente: il Real lo considera incedibile.

Per riavvolgere il nastro, l'austriaco arrivò nel 2021 a parametro zero dal Bayern Monaco -con il quale decise di non rinnovare dopo più di dieci anni- e già all'epoca la Vecchia Signora sondava il terreno. "La Juventus come altri club su David Alaba? Normale. I migliori club europei stanno lavorando per ingaggiarlo, ma tocca a lui decidere". Parlava così il CEO del club tedesco qualche anno fa. Tra le squadre che si contendevano la sua firma c’era proprio la Juventus, oltre al PSG. Fabio Paratici insistette a lungo per portarlo a Torino, ma alla fine la scelta del giocatore fu un'altra.