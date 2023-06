Juve, Chirico: “La società non ha budget, spero non parta Chiesa”

Durante la trasmissione di TMW Radio 'Maracanà', Marcello Chirico ha commentato la situazione in casa Juve: "Frattesi? E' davanti l'Inter, non la Juve. Ma se il Milan vende Tonali a quel prezzo, si butta su Tonali e lo prende. Chi ha i soldi vince. Se è davvero interessato a Frattesi, il Milan passa avanti, ma io so che è l'Inter in vantaggio. La situazione di Milinkovic-Savic? La Juventus per ora non ha acquistato nessuno perché deve o vendere o mettere negli scambi dei giocatori. Frattesi non lo fa perché non può spendere 40 mln. Con la Lazio per Milinkovic è uguale, devono inserire contropartite.