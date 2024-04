Juve, Chiesa è l’arma segreta di Allegri contro il Torino: il dato

La Juve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulla sfida contro il Torino: Chiesa potrebbe essere l'arma segreta di Allegri. "Federico Chiesa ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime sette sfide contro il Torino in Serie A: per lui un gol e due assist in maglia bianconera e due passaggi vincenti con la Fiorentina – quella granata è, infatti, la formazione contro cui il classe ’97 ha fornito più assist (quattro) in Serie A –. Inoltre, l’attaccante bianconero ha rifilato una rete in Serie A al Torino, nell’aprile 2021; in caso andasse in gol, realizzerebbe lo stesso numero di marcature del padre, Enrico, contro i granata nel massimo campionato: due, con la Cremonese, nei due match stagionali del 1994/95".