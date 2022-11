Juve, Chiesa vuole tornare al 100%. Mancini: “Ecco di cosa ha bisogno”

La Juve aspetta con ansia il ritorno in campo di Federico Chiesa: l'esterno italiano sta bene ma è lontano dalla miglior condizione fisica

redazionejuvenews

45 minuti in campo, diversi spunti offensivi interessanti e un cartellino giallo: questa la partita di Federico Chiesa con la maglia dell'Italia contro l'Austria. Le qualità ci sono e si vedono, ma il il giocatore è ancora molto lontano dalla miglior condizione fisica. E in effetti non ci si sarebbe aspettati diversamente visto che l'ex Fiorentina è ai box per infortunio da quasi un anno. Al termine della partita il ct azzurro Mancini ha detto: "Federico si sta riprendendo, non è al massimo ma ha bisogno di minuti".

Dopo uno stop così lungo, l'unico modo per tornare davvero al 100% è con allenamenti e partite. Minuti da mettere nelle gambe in maniera graduale, senza rischiare nuovi infortuni o pericolose ricadute. Tutti non vedono l'ora di vederlo di nuovo in campo ma nessuno vuole correre rischi inutili. Ora che l'Italia ha concluso le amichevoli, Chiesa potrà andare in vacanza ma la mente sarà sempre fissata su un solo obiettivo: tornare al più presto a disposizione di Allegri.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'esterno italiano, così come Pogba, dovrebbe concludere in anticipo le vacanze, così da poter tornare a allenarsi prima degli altri. Tra poco più di un mese ricomincia la Serie A e Chiesa vorrà esserci a tutti i costi.