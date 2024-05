Juve-Chiesa, possibile rinnovo “alla Rabiot”: c’è ottimismo

Il futuro di Federico Chiesa resta un mistero. Se da una parte la Roma si è detta interessata al cartellino del giocatore, dall'altra la Juve non ha mai smesso di trattare per il rinnovo di contratto. L'accordo che lega l'attaccante ai bianconeri scadrà a giugno 2025 e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Vecchia Signora starebbe lavorando per un accordo "alla Rabiot", ovvero un prolungamento di un anno. Così facendo Chiesa sarebbe legato alla Juve fino al 2026 e i bianconeri avrebbero molta più forza contrattuale in caso di una possibile cessione. Dagli ambienti della Vecchia Signora filtra un leggero ottimismo. Staremo a vedere.