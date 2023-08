Niente Premier per Chiesa: la Juve prepara un rinnovo breve

Klopp blinda Salah al Liverpool, chiudendo la possibilità di vedere Chiesa in Premier League. La Juve prepara il rinnovo per l'attaccante

Dopo l'incredibile prestazione vista nella prima partita della stagione contro l'Udinese, per i tifosi della Juve dire addio a Chiesa sarebbe stato impossibile.

Per fortuna Klopp in conferenza stampa ha negato le voci che vorrebbero Salah in Arabia Saudita, chiudendo di fatto le possibilità che l'attaccante italiano si trasferisca al Liverpool.