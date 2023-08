Juve, Chiesa missione rinnovo: si pensa già ai sostituti

Tra i vari temi caldi sul tavolo di Giuntoli c'è anche il rinnovo di Federico Chiesa , il cui contratto scadrà nel 2025 . I discorsi per il prolungamento non sono mai decollati, come conferma oggi la Gazzetta dello Sport. Allo stato attuale l'ex viola guadagna 5 milioni più bonus e punta a migliorare la propria posizione .

La società al momento non riesce ad accontentarlo e la trattativa è in fase di stallo: finora l’entourage del giocatore si è guardato intorno sottoponendo alcune soluzioni alternative. Dall’Aston Villa all’Al Hilal passando per il Newcastle e il Liverpool. In Arabia sono convinti che l’Al Nassr dell'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, riuscirà alla fine a convincerlo a seguire il portoghese. La coppia Giuntoli-Manna non esclude nessuna pista, compresa quella di mettersi a caccia del vice-Chiesa da un momento all'altro.