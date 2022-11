Juve, bentornato Chiesa! Chi recupera per il Derby d’Italia?

Buone notizie in casa Juve: contro il PSG è finalmente tornato in campo Federico Chiesa! Chi altro recupera in vista del Derby d'Italia?

redazionejuvenews

5 sconfitte in 6 giornate: la Champions League della Juve è finita come era iniziata, male. Nelle parole post partita di allenatore e giocatori c'era tristezza e amarezza, ma nonostante tutto ci sono due buone notizie. La prima è che i bianconeri sono riusciti a centrare il terzo posto in classifica e la qualificazione in Europa League. La seconda è che Federico Chiesaè finalmente tornato in campo, 297 giorni dopo il brutto infortunio.

L'esterno italiano ha collezionato 10 minuti di alto livello, tra accelerazioni e qualche tiro in porta interessante. Il suo rientro al 100% sarà fondamentale nella seconda parte di stagione. Al termine della partita Allegri in conferenza stampa ha detto: "Il ko di Kean mi ha spinto a convocare Chiesa ma ha fatto un bell'allenamento, mi aveva dato buone sensazioni. Per l'Inter, se non succede nulla, avrò Bremer, Di Maria e Vlahovic. Invece Paredes per Verona e Lazio".

In vista del Derby d'Italia contro l'Inter, quindi, Allegri riavrà a disposizione anche Bremer, Di Maria e Vlahovic: l'infermeria comincia quindi a svuotarsi. Non ci sarò invece Pogba, ancora alle prese con problemi fisici. Nel prepartita di Champions Nedved sul francese ha detto: "Non puoi costringere un calciatore ad operarsi, anche perché è un tuo dipendente. Paul ha scelto la terapia conservativa, che non è andata bene. Poi si è operato e neanche lì è andata bene. La scelta che ha fatto di non andare al Mondiale è da grande persona e grande giocatore".