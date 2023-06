Juve, Chiesa e Iling Jr a un bivio: adesso le fasce traballano

Questa stagione tuttavia parla di un magro bottino per Chiesa: 4 gol in 33 presenze (solo sette delle quali dal 1') e un rendimento che non è stato mai all’insegna della continuità come ricorda Il Corriere dello Sport. Dopo averlo acquistato tre anni fa dalla Fiorentina per 50 milioni più 10 di bonus, la società non ascolterà offerte al di sotto dei 60 milioni, anche se per ora non è giunta alcuna offerta ufficiale. Diversi i club alla finestra tra cui Liverpool, Newcastle, Manchester United, Aston Villa, ma anche Bayern Monaco e Psg. In caso di permanenza si dovrebbe valutare anche il discorso rinnovo visto che il suo contratto scadrà nel 2025, così come altri 7 giocatori bianconeri (Arthur, Danilo, De Sciglio, Iling Jr, Perin, Pinsoglio e Szczesny).