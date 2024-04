Juve, Chiesa resta o va via? Il futuro dell’attaccante è un rebus

Federico Chiesa a 26 anni è ancora considerato come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, ma l'età avanza e i problemi fisici restano per lui un problema non indifferente. A questo vanno aggiunte prestazioni non sempre esaltanti e soprattutto un rinnovo di contratto che stenta ad arrivare. Per questo il suo futuro in casa Juve resta un mistero. Il club bianconero vorrebbe rinnovare il suo contratto fino al 2026, così da poter avere più potere contrattuale in caso di trattative per la cessione. Il giocatore, però, non ha ancora trovato l'accordo. Per questo aumentano le probabilità di una vendita, con la Juve che valuta il giocatore almeno 40 milioni di euro, cifra che però al momento nessuna squadra sembra disposta a pagare. In questo senso l'Europeo della prossima estate potrebbe rivelarsi la vetrina ideale per mettersi in mostra.