Juve, Chiesa contro Allegri: “Sono sempre il primo cambio”

La rabbia di Chiesa al momento del cambio in Torino-Juve: il labiale dell'attaccante bianconero non lascia spazio a dubbi

64' minuto del derby della Mole tra Torino e Juve: Allegri sostituisce Chiesa e Kostic per inserire in campo Yildiz e Iling-Junior. Al momento del cambio l'attaccante italiano è sembrato particolarmente nervoso, arrabbiato con il tecnico bianconero. Il labiale delle immagini trasmesse da Dazn non lasciano spazio a dubbi: “Sono sempre il primo cambio”, ha detto Chiesa a Max. La staffetta tra l'ex Fiorentina e il giovane talento turco è ormai all'ordine del giorno, ma evidentemente la situazione comincia a creare qualche problema. Chiesa è uno dei giocatori più forti della rosa e probabilmente vorrebbe avere più spazio e maggiori sicurezze.