Juve, allarme Chiesa? Allegri: “Non stava benissimo, ha un risentimento”

La partita tra Juve e Fiorentina è terminata 1-0, con i bianconeri che hanno portato a casa i tre punti grazie alla rete di Federico Gatti. L'altro Federico, Chiesa, non è invece riuscito a lasciare il segno contro la sua ex squadra. L'attaccante italiano è stato come sempre uno dei più pericolosi, senza però riuscire a trovare la via del gol. Al termine della partita, però, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha rivelato: "Federico stasera si è messo a disposizione, anche se non stava benissimo. Ha un risentimento sulla coscia. Nel primo tempo le punte hanno lavorato benissimo, di Chiesa sono molto contento".