Juve, Chiellini verso il ritiro: futuro prossimo in bianconero?

Secondo quanto riportato da Goal.com, la finale di Mls persa contro i Columbus dai Los Angeles dovrebbe essere l'ultima della carriera di Chiellini. Tramontata la sua lunga e vincente esperienza da calciatore, per la bandiera della Juventus dovrebbe proseguire quella nel mondo del pallone. Magari alla Juve, seppur non subito, ma che la volontà dell'ormai quasi ex giocatore sia quello di un ritorno in bianconero è chiara. Non da allenatore, ma più probabilmente in veste dirigenziale.