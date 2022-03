Juve, Chiellini dopo la vittoria contro la Turchia: “Ripartiamo da qui”

Dopo la sconfitta contro la Macedonia, l'Italia si è subito rialzata in piedi, vincendo contro la Turchia. Le parole di Chiellini e Mancini

Dopo la terribile sconfitta contro la Macedonia , ieri l' Italia è tornata nuovamente in campo, questa volta contro la Turchia . Gli Azzurri dopo essere andati in svantaggio sono riusciti a rimontare grazie al gol di Cristante e alla doppietta di Raspadori . Il risultato finale recita 2 a 3 a favore della squadra di Roberto Mancini .

Al termine della partita Giorgio Chiellini , capitano della Juve e dell'Italia, ha pubblicato un commovente messaggio sul suo profilo Linkedin: " Questa sera ci aspettavamo di disputare un'altra partita e non possiamo negarlo. Il calcio è questo. Giovedì è stata una pagina triste nelle nostre carriere, rimarrà sempre un grande vuoto dentro di noi. Ma nello sport, così come nella vita, bisogna avere la forza di rialzarsi. Sempre. E questi ragazzi potranno scrivere altre pagine importanti della storia del calcio italiano e farci vivere ancora quelle emozioni che abbiamo avuto la fortuna di provare la scorsa estate. Sempre e comunque FORZA AZZURRI ❤️🇮🇹".

Una partita che sulla carta non era particolarmente importante, ma che aveva un grande significato simbolico: vincere per lasciarsi alle spalle i problemi e ripartire. E' di questo parere il ct Mancini, che al termine del match ha detto: "Una partita inutile fino a un certo punto, perché quando si fanno le cose bisogna provare comunque a farle bene. Ci fa piacere la buona prova dei tanti giovani in campo ed è stato bello vedere la loro reazione dopo lo svantaggio iniziale. Da settembre a marzo abbiamo avuto una marea di problemi e con la Svizzera abbiamo mandato a casa dieci giocatori. I ragazzi che hanno giocato sono stati meravigliosi e cercato sempre di fare un bel calcio. Il tecnico è sempre il primo responsabile ma nello sport come nella vita a volte si perde, bisogna saperlo accettare e non serve per forza cercare un colpevole. Ci saranno rimpianti fino a dicembre prossimo purtroppo".