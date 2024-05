Juve, Chiellini: “Il primo anno Cristiano Ronaldo aveva una voglia matta”

Chiellini è ritornato sulla Juventus ai tempi di Cristiano Ronaldo: per l'ex bianconero, il portoghese era arrivato con grande motivazione

Intervistato nel podcast Passa dal BSMT, Giorgio Chiellini ha ripercorso l'esperienza di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ecco le parole della bandiera bianconera: "Il primo anno Cristiano Ronaldo aveva una voglia matta di dimostrare che era più forte lui del Real Madrid. Siamo stati sfortunati di aver avuto una serie di infortuni che ci hanno fatto perdere contro l'Ajax perché altrimenti saremmo arrivati fino in fondo e sono convinto che uno come lui ti portava a vincere. Poi negli anni successivi è calato un po' il livello della squadra e lui andando avanti con l'età non poteva risolvere tutto da solo".