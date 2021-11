Juve, da Chiellini e Dybala fino a Danilo: le condizioni degli infortunati

La Juve si prepara ad affrontare l'Atalanta. Da Chiellini e Dybala fino a Danilo: chi tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri?

redazionejuvenews

Con il match di sabato contro l'Atalanta per la Juventus si chiuderà un settimana ricca di impegni e big match. Dopo Lazio e Chelsea, infatti, i bianconeri si preparano ad affrontare la fortissima squadra di Gian Piero Gasperini. L'obiettivo è uno solo: vincere. Portando a casa i tre punti la squadra di Massimiliano Allegri si avvicinerebbe al quarto posto, obiettivo minimo per una grande squadra come la Juventus. Vincere, però, non sarà un gioco da ragazzi: dopo i molti impegni ravvicinati, l'allenatore bianconero avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile. Chi tornerà a disposizione in vista del match contro i nerazzurri?

Massimiliano Allegri dovrebbe recuperare due giocatori importantissimi come Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Il fantasista argentino, dopo aver saltato per precauzione la partita contro la Lazio, ha giocato uno spezzone di partita contro il Chelsea e contro l'Atalanta è pronto a scendere in campo dal primo minuto. Il ritorno della Joya è fondamentale: in una squadra con gravi difficoltà in fase offensiva la tecnica del numero 10 è indispensabile. Buone notizie anche per quanto riguarda Chiellini, che oggi dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. Il difensore italiano nonostante l'età rimane una colonna portante della retroguardia bianconera, di cui è molto difficile fare a meno.

Non dovrebbero essere della partita invece Danilo, De Sciglio, Ramsey e Bernardeschi. Emergenza terzini, quindi, per Massimiliano Allegri, che avrà a disposizione solamente Cuadrado, Alex Sandro e Pellegrini. Il colombiano, unico terzino destro di ruolo sulla destra, sarà chiamato agli straordinari. Preoccupano invece le condizioni di Alex Sandro, che contro il Chelsea è sembrato un lontano parente di quello visto alcune stagioni fa alla Juventus. Al suo posto potrebbe scendere in campo il giovane difensore italiano. Niente da fare invece per Ramsey, che ormai è un vero e proprio caso, e Bernardeschi, che ha ancora di fronte a se un lungo recupero.