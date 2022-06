Juve, novità in difesa: Chiellini in viaggio, de Ligt e Koulibaly invece…

Chiellini oggi arriverà in America, pronto ad iniziare la sua avventura con i LAFC. Intanto la Juve riflette su de Ligt e Koulibaly

redazionejuvenews

Barzagli, Bonucci e Chiellini, una linea di difesa che per anni ha fatto le fortune della Juventus in Italia e in Europa. Da diverse stagioni Barzagli ha appeso gli scarpini al chiodo e ora Chiellini ha annunciato l'addio ai bianconeri. Il difensore italiano dopo 17 anni con la Vecchia Signora ha deciso di chiudere la sua carriera negli USA, più precisamente con i Los Angeles FC. Oggi il classe 1984 oggi è partito alla volta degli Stati Uniti, pronto a iniziare una nuova fase della sua lunghissima carriera. In casa Juve questa è la fine di una delle difese più forti della sua storia.

Per fortuna Bonucci non è rimasto completamente solo e potrà contare sul supporto di un difensore giovane e forte come de Ligt. Il difensore olandese, comprato a peso d'oro dall'Ajax, ha dimostrato molte delle sue qualità nelle ultime stagioni, tanto da essere finito sotto la lente di ingrandimento di diversi grandi club. Il classe 2000 ha il contratto in scadenza tra due anni e se la Juve lo vendesse ora potrebbe ricavare il massimo dalla cessione. I bianconeri non vorrebbero privarsene ma di fronte a un'offerta di 80-100 milioni è difficile dire di no. Oltre a Chelsea e PSG, che si sono dette interessate negli ultimi giorni, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ora si sarebbe aggiunto anche il Manchester City. E' pronta una super asta internazionale.

Ma se de Ligt dovesse davvero andarsene chi sarebbe il suo sostituto? Uno dei nomi in cima alla lista è Kalidou Koulibaly, centrale senegalese del Napoli con anni di esperienza in Serie A. Il classe 1991 sarebbe il colpo perfetto ma trattare con De Laurentiis non sarà facile. Come se non bastasse, anche Koulibaly è nel mirino del Chelsea, che dopo aver perso Rudiger è alla disperata ricerca di un difensore. La Juve deve stare molto, molto attenta.