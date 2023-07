Juve, il Chelsea fa sul serio per Federico Chiesa: anche altri club…

Il Chelsea di Mauricio Pochettino spinge per portare l'esterno bianconero in Premier League: la Juve non vuole scendere al di sotto di...

redazionejuvenews

Federico Chiesa -arrivato alla Juventus nell'estate di tre anni fa per 40 milioni di euro- potrebbe essere uno dei 'sacrificabili' in questa finestra estiva di mercato, oltre a Vlahovic. L'esterno ha vissuto periodi perlopiù altalenanti dovuti anche a diversi problemi fisici. L’obiettivo della Juventus è di non scendere sotto i 50-60 milioni di euro (nella richiesta iniziale). Secondo i tabloid britannici, i Blues sarebbero pronti a fare una prima offerta ai bianconeri.

La Juve, si sa, punta a fare cassa e Chiesa potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane, anche perché i bianconeri non disputeranno la Champions League per via dei 10 punti di penalizzazione e il classe '97 vorrebbe avere questa chance. Tra i club maggiormente interessati ci sarebbe il Chelsea, come riferito anche daFichajes.net.