Caos Chelsea, quanti giocatori “in sconto”! La Juve ci prova

La Juve è a caccia di rinforzi e guarda in casa Chelsea: piacciono Rudiger, Jorginho e Pulisic. Il club inglese è in crisi, si può fare

La guerra tra Russia e Ucraina sta sconvolgendo tutto il mondo e l'Europa nel disperato tentativo di fermare l'attacco dei soldati di Vladimir Putin ha deciso di sanzionare pesantemente la Russia. Queste sanzioni hanno colpito duro tutta la nazione sovietica e in particolare gli oligarchi, tra cui Roman Abramovich , proprietario del Chelsea . Per questo motivo il magnate russo ha deciso di vendere il club inglese, gettando la squadra londinese in una fase critica. Con una società in bilico e un futuro incerto, diversi giocatori hanno già annunciato l'addio al club. E' il caso del danese Christensen , promesso sposo del Barcellona.

In quest'ottica la Juventus si è messa a seguire con grandissima attenzione la squadra inglese, alla ricerca di possibili rinforzi in vista della prossima stagione. Gli acquisti di Locatelli, Zakaria e Vlahovic hanno migliorato di molto la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ma c'è ancora molto su cui lavorare. Per questo la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino tre giocatori in particolare: Rudiger, Jorginho e Pulisic. I tre hanno il contratto in scadenza o quasi, un fattore che faciliterebbe le trattative tra la Juventus e il Chelsea, che in un momento come questo ha bisogno di vendere.