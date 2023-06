Juve, Chelsea e Bayern su Vlahovic: le ultime novità

La Juve si prepara alla prossima stagione che dovrà essere quella della rinascita. Tornare subito a vincere non sarà facile ma l'obiettivo della dirigenza è quello di essere almeno competitivi, e per farlo la Vecchia Signora vuole regalare a Massimiliano Allegri una squadra di livello. Senza qualificazione alla prossima Champions League , però, non sarà possibile fare grandi colpi di mercato: servirà una cessione eccellente . Il nome scelto è quello di Dusan Vlahovic che fin qui ha deluso le aspettative. Per trattare della cessione del classe 2000 il ds Manna è volato a Londra .

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nel corso dell'ultimo fine settimana il ds bianconero avrebbe incontrato il Chelsea, interessato al cartellino dell'attaccante. I Blues avrebbero provato a inserire il cartellino di Lukaku come contropartita ma l'attaccante belga è troppo legato all'Inter e non è quindi considerata una possibilità. La Juve vorrebbe un'offerta economica importante per Vlahovic, da almeno 70 milioni di euro, senza contropartite. Per il momento nessuna squadra ha proposto cifre di questo tipo ma non è detto che non arrivino offerte di questo tipo. Il presidente del Bayern Monaco, altra squadra interessata al bomber serbo, Herbert Hainer intervistato dalla Bild ha detto: "Il Bayern può spendere anche 100 milioni, ma deve essere una scelta giusta. Si sa che stiamo cercando un centravanti, siamo sulla buona strada".